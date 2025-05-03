Хет-трик Новикова помог Беларуси победить Японию на ЧМ-2025 по пляжному футболу

Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Японию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3.

Хет-трик у победителей оформил Евгений Новиков. Ещё по голу на счету Олега Гапона, Вадима Бокача и Артемия Дрозда. В составе японцев отличились Масато Судзуки, Такааки Оба и Одзу Морейра.

Сборная Беларуси набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Японцы с тремя очками — на второй строчке. В другом матче группы сыграют сборные Гватемалы и Сейшельских Островов. Обе команды не имеют в активе набранных очков. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.