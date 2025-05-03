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Хет-трик Новикова помог Беларуси победить Японию на ЧМ-2025 по пляжному футболу

Хет-трик Новикова помог Беларуси победить Японию на ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Японию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 6:3.

ЧМ-2025 . Группа A. 2-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 6
Беларусь
0:1 Новиков – 6'     1:1 Судзуки – 16'     1:2 Новиков – 19'     1:3 Гапон – 21'     1:4 Новиков – 23'     2:4 Оба – 26'     2:5 Бокач – 26'     3:5 Морейра – 29'     3:6 Дрозд – 35'    

Хет-трик у победителей оформил Евгений Новиков. Ещё по голу на счету Олега Гапона, Вадима Бокача и Артемия Дрозда. В составе японцев отличились Масато Судзуки, Такааки Оба и Одзу Морейра.

Сборная Беларуси набрала шесть очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. Японцы с тремя очками — на второй строчке. В другом матче группы сыграют сборные Гватемалы и Сейшельских Островов. Обе команды не имеют в активе набранных очков. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.

Турнирная таблица ЧМ-2025 по пляжному футболу
Календарь ЧМ-2025 по пляжному футболу
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