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Впервые в истории чемпионатов мира по снукеру в финале встретятся два леворуких игрока

Впервые в истории чемпионатов мира по снукеру в финале встретятся два леворуких игрока
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Впервые в истории чемпионатов мира по снукеру в финале сыграют два леворуких игрока. После победы китайца Чжао Синьтуна над семикратным чемпионом мира англичанином Ронни О'Салливаном на турнире не осталось праворуких снукеристов.

В истории снукера всего трое левшей становились чемпионами мира:

  • Марк Уильямс, Уэльс (2000, 2003, 2018);
  • Нил Робертсон, Австралия  (2010);
  • Джадд Трамп, Англия  (2019).

В матче за титул чемпиона мира по снукеру китайский любитель Чжао Синьтун сыграет с победителем полуфинальной встречи между первым номером мирового рейтинга Джаддом Трампом и валлийцем Марком Уильямсом. По итогам двух сессий в их матче со счётом 13:11 ведёт Уильямс.

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