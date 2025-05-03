Впервые в истории чемпионатов мира по снукеру в финале встретятся два леворуких игрока
Впервые в истории чемпионатов мира по снукеру в финале сыграют два леворуких игрока. После победы китайца Чжао Синьтуна над семикратным чемпионом мира англичанином Ронни О'Салливаном на турнире не осталось праворуких снукеристов.
В истории снукера всего трое левшей становились чемпионами мира:
- Марк Уильямс, Уэльс (2000, 2003, 2018);
- Нил Робертсон, Австралия (2010);
- Джадд Трамп, Англия (2019).
В матче за титул чемпиона мира по снукеру китайский любитель Чжао Синьтун сыграет с победителем полуфинальной встречи между первым номером мирового рейтинга Джаддом Трампом и валлийцем Марком Уильямсом. По итогам двух сессий в их матче со счётом 13:11 ведёт Уильямс.
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