Арман Дюплантис выиграл турнир по прыжкам с шестом на втором этапе Бриллиантовой лиги
Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис стал победителем второго этапа Бриллиантовой лиги — 2025, который проходит в Шаосине (Китай). Он преодолел планку на высоте 6,11 метра.
Второе место занял шестовик из Греции Эммануил Каралис с результатом 6,01. Тройку лучших замкнул Менно Влон из Нидерландов (5,82).
На первом этапе Бриллиантовой лиги — 2025 в Сямыне (Китай) Дюплантис стал победителем с результатом 5,92.
Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 2-й этап. Шаосин (Китай).
Прыжки с шестом, мужчины:
- Арман Дюплантис (Швеция) — 6,11 метра.
- Эммануил Каралис (Греция) — 6,01.
- Менно Влон (Нидерланды) — 5,82.
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