Арман Дюплантис выиграл турнир по прыжкам с шестом на втором этапе Бриллиантовой лиги

Двукратный олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира в прыжках с шестом шведский легкоатлет Арман Дюплантис стал победителем второго этапа Бриллиантовой лиги — 2025, который проходит в Шаосине (Китай). Он преодолел планку на высоте 6,11 метра.

Второе место занял шестовик из Греции Эммануил Каралис с результатом 6,01. Тройку лучших замкнул Менно Влон из Нидерландов (5,82).

На первом этапе Бриллиантовой лиги — 2025 в Сямыне (Китай) Дюплантис стал победителем с результатом 5,92.

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 2-й этап. Шаосин (Китай).

Прыжки с шестом, мужчины:

Арман Дюплантис (Швеция) — 6,11 метра. Эммануил Каралис (Греция) — 6,01. Менно Влон (Нидерланды) — 5,82.