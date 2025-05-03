Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Китае в прыжках в высоту

Олимпийская чемпионка 2024 года в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих победила на втором этапе Бриллиантовой лиги — 2025, который проходит в китайском Шанхае. Магучих — единственная из участниц, взявшая высоту 2,00 м.

Пьедестал дополнили две австралийские спортсменки. Второе место заняла Никола Олислагерс (1,98 м), тройку призёров замкнула Элеанор Паттерсон (1,95 м).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, Шанхай (Китай). Прыжки в высоту:

Ярослава Магучих (Украина) — 2,00 м. Никола Олислагерс (Австралия) — 1,98. Элеанор Паттерсон (Австралия) — 1,95. Юлия Левченко (Украина) — 1,92. Кристина Хонсель (Германия) — 1,92.