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«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА во 2-м матче полуфинала Суперлиги, но не вышли в финал

«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА во 2-м матче полуфинала Суперлиги, но не вышли в финал
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Гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл ЦСКА во втором матче стадии полуфинала мужской Суперлиги-2024/2025 со счётом 29:28. Этой победы не хватило команде из Чехова для выхода в финал.

В первом полуфинале гандболисты ЦСКА победили с отрывом в четыре мяча (32:28). Результат двухматчевой серии — 60:57.

Таким образом, в финале ЦСКА сыграет с «Зенитом», который в двухматчевой серии победил клуб «ВиктОр» с общим счётом 56:45. «Чеховские медведи» разыграют бронзовые медали с «ВиктОром».

В предварительном этапе Суперлиги-2024/2025 принимали участие 11 команд. Победителем этапа стали гандболисты «Чеховских медведей».

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