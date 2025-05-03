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Определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу

Определились финалисты мужского чемпионата России по гандболу
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Определилась финальная пара мужского чемпионата России — 2024/2025 по гандболу. За титул сразятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит»

Сегодня, 3 мая, гандбольный клуб «Чеховские медведи» обыграл ЦСКА (29:28) в ответном матче полуфинала мужской Суперлиги-2024/2025. По сумме двух встреч в финал вышли представители Москвы, победившие в первом матче со счётом 32:28. «Зенит» же в двухматчевой серии победил ставропольский клуб «Виктор» с общим счётом 56:45.

Гандбол. Чемпионат России – 2024/2025. Мужчины

Финал:

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург).

Матч за третье место:

«Чеховские медведи» — «Виктор».

Московские армейцы — действующие чемпионы России. Они становились победителями Суперлиги два года подряд. До этого ЦСКА дважды становился серебряным призёром.

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