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Карстен Вархольм стал победителем второго этапа Бриллиантовой лиги на 400 м с барьерами

Карстен Вархольм стал победителем второго этапа Бриллиантовой лиги на 400 м с барьерами
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Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм стал победителем второго этапа Бриллиантовой лиги — 2025, который проходит в Шаосине (Китай), с результатом 47,28.

Вторым стал представитель Бразилии Матеус Лима с результатом 48,08. Тройку сильнейших замкнул Карл Бенгстрем из Швеции (48,72).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 2-й этап. Шаосин (Китай).
400 м с барьерами. Мужчины:

  1. Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,28;
  2. Матеус Лима (Бразилия) – 48,08;
  3. Карл Бенгстрём (Швеция) – 48,72;
  4. Берке Акчам (Турция) — 48,84;
  5. Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) — 49,19.
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