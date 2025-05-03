Карстен Вархольм стал победителем второго этапа Бриллиантовой лиги на 400 м с барьерами

Олимпийский чемпион и трёхкратный чемпион мира по лёгкой атлетике в беге на 400 м с барьерами норвежец Карстен Вархольм стал победителем второго этапа Бриллиантовой лиги — 2025, который проходит в Шаосине (Китай), с результатом 47,28.

Вторым стал представитель Бразилии Матеус Лима с результатом 48,08. Тройку сильнейших замкнул Карл Бенгстрем из Швеции (48,72).

Лёгкая атлетика. Бриллиантовая лига, 2-й этап. Шаосин (Китай).

400 м с барьерами. Мужчины:

Карстен Вархольм (Норвегия) – 47,28; Матеус Лима (Бразилия) – 48,08; Карл Бенгстрём (Швеция) – 48,72; Берке Акчам (Турция) — 48,84; Кайрон Макмастер (Британские Виргинские острова) — 49,19.