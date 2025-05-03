Болельщик упал с высоты более шести метров во время матча MLB и получил серьёзные травмы

30 апреля в Главной бейсбольной лиге (MLB) проходил матч между «Чикаго Кабс» и «Питтсбург Пайретс», во время которого произошёл инцидент с одним из болельщиков на трибуне, в результате которого мужчина упал с высоты более шести метров и получил тяжёлые травмы. Мужчина остаётся в критическом состоянии в одной из клиник Питтсбурга.

«В такие моменты мы должны быть едины, поддерживать друг друга и молиться за него и его близких. Мы также хотим выразить благодарность и признательность спасателям, которые немедленно пришли на помощь этому фанату и оказали ему медицинскую помощь», – приводит слова владельца «Пайретс» Бобба Натинга ESPN.

Отметим, что служба общественной безопасности Питтсбурга, включающая полицию и скорую помощь, рассматривает этот инцидент как несчастный случай.