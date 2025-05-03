Леон Маршан не исключил своего участия на ОИ-2028 на дистанции 400 м кролем

Четырёхкратный олимпийский чемпион Парижа-2024 Леон Маршан тренирует дистанцию 400 м кролем и, возможно, выступит в ней на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе-2028.

«Мне предстоит открыть для себя много нового на этой дистанции, есть немало вещей, которые нужно улучшать. Я — новичок, и это круто», – приводит слова Маршана Eurosport France.

Отметим, что 2 мая Маршан проплыл эту дистанцию за 3 минуты 48,97 секунды на плавательном турнире TYR Pro Series. Этот результат позволил бы занять 21-е место в таблице результатов Олимпийских игр в Париже-2024.

12 апреля немец Лукаc Мартенс установил мировой рекорд на дистанции 400 м кролем, проплыв её за 3 минуты 39,96 секунды.