Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 3 мая

Результаты матчей чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 3 мая
Комментарии

На Сейшельских Островах продолжился чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира по пляжному футболу – 2025 3 мая:

Группа А
Япония – Беларусь – 3:6;
Сейшельские Острова – Гватемала – 3:4;

Группа Б
Парагвай – Иран – 1:5;
Мавритания – Португалия – 4:8.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.

Материалы по теме
Белорусы — на 99% в плей-офф чемпионата мира! Очень красиво убрали японцев
Белорусы — на 99% в плей-офф чемпионата мира! Очень красиво убрали японцев
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android