На Сейшельских Островах продолжился чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира по пляжному футболу – 2025 3 мая:

Группа А

Япония – Беларусь – 3:6;

Сейшельские Острова – Гватемала – 3:4;

Группа Б

Парагвай – Иран – 1:5;

Мавритания – Португалия – 4:8.

Действующим чемпионом мира по пляжному футболу является сборная Бразилии. Белорусские пляжники в 2024 году заняли четвёртое место, уступив в матче за бронзу команде Ирана со счётом 1:6. Напомним, Россия не принимает участия в текущем розыгрыше соревнований.