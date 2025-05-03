Двукратная олимпийская чемпионка Парижа-2024 в плавании американка Гретчен Уолш установила новый мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем на турнире Pro Swim Series, преодолев эту дистанцию за 55,09 секунды.

Предыдущий мировой рекорд был равен 59,18 секунды и тоже принадлежал Уолш. Американка владеет четырьмя из пяти лучших результатов в истории на этой дистанции, в пятёрку лучших также входит шведка Сара Шёстрём (55,48 секунды). Именно с этим временем Шёстрём выиграла золотую награду на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро-2016.

Уолш установила 15-й мировой рекорд за последний год. В это число входят рекорд на 100 м баттерфляем на отборе к Олимпиаде-2024, два мировых достижения в эстафетах за сборную США в Париже и 11 рекордов, установленных на чемпионате мира по плаванию в 25-метровом бассейне в декабре.