Марк Уильямс вышел в финал чемпионата мира по снукеру — 2025, обыграв Трампа

Валлийский снукерист Марк Уильямс вышел в финал чемпионата мира — 2025 по снукеру. В полуфинале он обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14.

В первой сессии победу со счётом 5:3 одержал Трамп. Во второй сессии Уильямс смог отыграться, победив соперника с зеркальным счётом.

В финале Марк Уильямс встретится с представителем Китая Чжао Синьтуном, который выступает на этом ЧМ в качестве любителя. В 1/2 финала Синьтун обыграл семикратного чемпиона мира по снукеру, легендарного англичанина Ронни О'Салливана (17:7).

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.