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Определились финалисты чемпионата мира — 2025 по снукеру

Определились финалисты чемпионата мира — 2025 по снукеру
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Сегодня, 3 мая, завершились полуфинальные матчи на чемпионате мира — 2025 по снукеру. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финалистами соревнований.

Снукер. Чемпионат мира — 2025. Финал:

  • Марк Уильямс (Уэльс) - Чжао Синьтун (Китай).

В полуфинале Марк Уильямс обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. Чжао Синьтун оказался сильнее семикратного чемпиона мира по снукеру, легендарного англичанина Ронни О'Салливана (17:7).

Отметим, что Синьтун стал первым любителем в истории, кому удалось выйти в финал ЧМ.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.

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