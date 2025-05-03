Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом в истории ЧМ по снукеру

Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом в истории ЧМ по снукеру
Комментарии

Валлийский снукерист Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом в истории чемпионатов мира (50 лет 1 месяц и 12 дней). Уильямс побил рекорд валлийца Рэя Риардона, который пробился в финал ЧМ-1982 в возрасте 49 лет 7 месяцев и 6 дней.

В полуфинале соревнований Марк Уильямс обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. В финале он встретится с представителем Китая Чжао Синьтуном, который выступает на этом ЧМ в качестве любителя. Синьтун в 1/2 финала обыграл Ронни О'Салливана (17:7).

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.

Материалы по теме
Марк Уильямс вышел в финал чемпионата мира по снукеру — 2025, обыграв Трампа
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android