Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом в истории ЧМ по снукеру

Валлийский снукерист Марк Уильямс стал самым возрастным финалистом в истории чемпионатов мира (50 лет 1 месяц и 12 дней). Уильямс побил рекорд валлийца Рэя Риардона, который пробился в финал ЧМ-1982 в возрасте 49 лет 7 месяцев и 6 дней.

В полуфинале соревнований Марк Уильямс обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. В финале он встретится с представителем Китая Чжао Синьтуном, который выступает на этом ЧМ в качестве любителя. Синьтун в 1/2 финала обыграл Ронни О'Салливана (17:7).

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.