Кто выиграет чемпионат мира по снукеру — 2025?

Сегодня, 3 мая, завершились полуфинальные матчи на чемпионате мира по снукеру — 2025. Валлийский снукерист Марк Уильямс в полуфинале обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. Представитель Китая Чжао Синьтун на этой же стадии оказался сильнее семикратного чемпиона мира по снукеру, легендарного англичанина Ронни О'Салливана (17:7).

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто выиграет чемпионат мира по снукеру — 2025?

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Отметим, что Синьтун стал первым любителем в истории, которому удалось выйти в финал ЧМ. Марк Уильямс является самым возрастным финалистом в истории соревнований.

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.