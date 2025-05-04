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Евгений Новиков — о победе Беларуси над Японией: всё, что задумывали, сработало

Евгений Новиков — о победе Беларуси над Японией: всё, что задумывали, сработало
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Защитник сборной Беларуси по пляжному футболу Евгений Новиков прокомментировал победу над сборной Японии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2025.

Матч завершился со счётом 6:3 в пользу белорусской команды. Новиков стал автором трёх мячей в ворота соперника. Голами также отметились Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.

ЧМ-2025 . Группа A. 2-й тур
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Япония
Окончен
3 : 6
Беларусь
0:1 Новиков – 6'     1:1 Судзуки – 16'     1:2 Новиков – 19'     1:3 Гапон – 21'     1:4 Новиков – 23'     2:4 Оба – 26'     2:5 Бокач – 26'     3:5 Морейра – 29'     3:6 Дрозд – 35'    

— Мы на все поединки настраиваемся максимально серьёзно. К каждому сопернику подходим индивидуально. На протяжении всей встречи придерживались плана на игру, практически всё, что задумывали, сработало.

— Какой момент в матче можно назвать переломным? Когда стало понятно, что победа не уйдёт?
— Тяжело сказать, какой момент оказался переломный. Но точно можно говорить, что после гола Артемия Дрозда в конце матч исход стал понятен, — сказал футболист в интервью изданию «Прессбол».

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