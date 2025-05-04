Евгений Новиков — о победе Беларуси над Японией: всё, что задумывали, сработало

Защитник сборной Беларуси по пляжному футболу Евгений Новиков прокомментировал победу над сборной Японии во 2-м туре группового этапа ЧМ-2025.
Матч завершился со счётом 6:3 в пользу белорусской команды. Новиков стал автором трёх мячей в ворота соперника. Голами также отметились Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.
— Мы на все поединки настраиваемся максимально серьёзно. К каждому сопернику подходим индивидуально. На протяжении всей встречи придерживались плана на игру, практически всё, что задумывали, сработало.
— Какой момент в матче можно назвать переломным? Когда стало понятно, что победа не уйдёт?
— Тяжело сказать, какой момент оказался переломный. Но точно можно говорить, что после гола Артемия Дрозда в конце матч исход стал понятен, — сказал футболист в интервью изданию «Прессбол».
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