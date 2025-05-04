Лондонский марафон побил мировой рекорд по числу участников

Лондонский марафон побил собственный мировой рекорд по числу участников. В следующем году в забеге возьмут старт 1 133 813 человек. Об этом сообщили организаторы на официальном сайте соревнования. В этом году в марафоне приняло участие 840 318 человек.

«Это оглушительный результат, который подтверждает, что в Лондоне — самый популярный марафон на планете.

Лондонский марафон — 2025 стал рекордным: 56 640 участников достигли финиша и был также побит рекорд Гиннесса по наибольшему числу финишёров в марафоне. Наша цель — вдохновлять людей всех возрастов и способностей на активность», — приводит слова генерального директора London Marathon Events Хью Брашера пресс-служба марафона.

Лондонский марафон состоится 26 апреля 2026 года. Победителем забега в этом году стал кениец Себастьян Саве, который преодолел дистанцию за 2:02.27.