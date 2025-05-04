Расписание игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 4 мая

Сегодня, 4 мая, на Сейшельских Островах продолжится чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 4 мая (время — московское):

14:00. Оман — Сальвадор;

15:30. Таити — Сенегал;

18:00. Бразилия — Италия;

19:30. Испания — Чили.

Накануне сборная Беларуси одержала очередную победу на турнире. В матче 2-го тура группы «А» была побеждена Япония со счётом 6:3. За белорусскую команду забили Евгений Новиков (хет-трик), Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.