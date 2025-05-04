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Дмитрий Неделин выиграл Казанский марафон — 2025, Артём Попов победил в полумарафоне

Дмитрий Неделин выиграл Казанский марафон — 2025, Артём Попов победил в полумарафоне
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Российский бегун Дмитрий Неделин одержал победу на Казанском марафоне — 2025. Он преодолел дистанцию 42,2 км за 2:09.38. В рамках марафона прошёл чемпионат России.

Второе место занял Владимир Никитин. Его результат — 2:09.55. Тройку лучших замкнул Алексей Реунков (2:13.15). Отметим, что рекорд России в марафоне принадлежит Алексею Соколову, в 2007 году он показал время 2:09.07.

В марафоне приняли участие 35 тыс. человек. Призовой фонд забега составил 7 млн 400 тыс. рублей.

Победу в полумарафоне (дистанция 21,1 км) одержал Артём Попов с результатом 1:04.21. Второе место занял Юрий Клопцов (1:04.27). Тройку лучших замкнул Евгений Бушков (1:04.40).

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