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Победитель Казанского марафона Неделин сделал предложение своей девушке на финише

Победитель Казанского марафона Неделин сделал предложение своей девушке на финише
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Российский марафонец Дмитрий Неделин сделал предложение своей возлюбленной после финиша Казанского марафона — 2025. Избранницей спортсмена стала Анастасия Тукмачова. Девушка ответила согласием.

До этого момента Дмитрий Неделин одержал победу в Казанском марафоне — 2025. Он преодолел дистанцию 42,2 км за 2:09.38. На второе место пьедестала почёта поднялся Владимир Никитин, который пробежал марафон за 2:09.55.

Отметим, что рекорд России в марафоне принадлежит Алексею Соколову, в 2007 году он показал время 2:09.07. В Казанском марафоне — 2025 приняли участие 35 тыс. человек. Призовой фонд забега составил 7, 4 млн рублей.

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