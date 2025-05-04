Тяжелоатлетка из России установила два юношеских мировых рекорда на ЧМ-2025 в Перу

Российская тяжелоатлетка Варвара Кузьминова стала автором двух юношеских мировых рекордов на ЧМ-2025 в Лиме (Перу) среди юниоров.

Кузьминовой сначала удался подход в 106 кг в рывке, а затем в 108 кг. В сумме упражнений ей удалось поднять 235 кг. В толчке россиянка стала сильнейшей в весовой категории до 76 кг.

Золото в этом весе на юниорском уровне досталось американской тяжелоатлетке Элле Марии Никольсон (в сумме — 236 кг), а бронзовую медаль завоевала спортсменка из Южной Кореи Чон Хе Су (225 кг).

Варваре Кузьминовой 16 лет. Она является двукратным серебряным призёром чемпионатов России в 2023 и 2024 годах.