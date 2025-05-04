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Эфиопская бегунья выиграла Казанский марафон, чемпионкой России стала Марина Ковалёва

Эфиопская бегунья выиграла Казанский марафон, чемпионкой России стала Марина Ковалёва
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Российская бегунья Марина Ковалёва стала чемпионкой России в марафоне — 2025. Она преодолела дистанцию 42,2 км за 2:30.27.

Второе место заняла Луиза Дмитриева. Её результат — 2:33.20. Тройку лучших замкнула Алёна Татаринова (2:33.22). Отметим, что победу в марафоне одержала эфиопская бегунья Джудит Чероно (2:29.21).

В марафоне приняли участие 35 тыс. человек. Призовой фонд забега составил 7 млн 400 тыс. рублей. В мужском забеге победил Дмитрий Неделин (2:09.38).

Победу в полумарафоне (дистанция 21,1 км) одержала Нина Савина с результатом 1:14.29. Второе место заняла Мария Бережная (1:15.44). Тройку лучших замкнула Любовь Добровольская (1:16,1).

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