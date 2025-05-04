Джадд Трамп объяснил причины поражения в полуфинале чемпионата мира по снукеру — 2025

Английский снукерист первый номер мирового рейтинга Джадд Трамп прокомментировал поражение в полуфинале чемпионата мира по снукеру от валлийца Марка Уильямса. Трамп уступил со счётом 14:17.

«Это была тяжёлая игра. Думаю, Марк играл лучше на протяжении четырёх сессий, в итоге он просто оказался немного сильнее меня. Во всех аспектах он был лучше, более хладнокровен, когда у него возникали шансы.

В игре против Марка я не был в лучшей форме, а это именно то, что нужно было. Вы должны выложиться на все сто, чтобы победить кого-то столь же хорошего, как и он. Я думаю, что на каждом этапе я старался изо всех сил и был последовательным. В целом очень доволен сезоном», — сказал спортсмен TNT Sports.