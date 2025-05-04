Марк Уильямс — о выходе в финал ЧМ-2025 по снукеру: моя игра стала намного лучше

Валлийский снукерист Марк Уильямс подвёл итоги полуфинала ЧМ-2025, где он обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14.

«Ближе к концу, в последнем фрейме, даже в последнем фрейме перед перерывом, я чувствовал себя немного напряжённо. Возможно, из-за того, что был на грани, чтобы сделать что-то невероятное для данного этапа моей карьеры.

В последнем фрейме, скорее, работал инстинктивно. Мог казаться спокойным, но это было не так. Посчитал, что промахнулся мимо чёрного, а он просто упал. Подумал: «Ну и ладно». Сказал себе, что не хочу ничего усложнять, поэтому специально играл повыше. Если бы у меня был хоть какой-то темп, я бы, наверное, ухватился за это. Думаю, что я стал гораздо универсальным игроком. Моя защита стала намного лучше.

Да, я всё ещё могу забивать, но это уже не то, что раньше, когда всё было с абажура, так сказать, но в целом игра действительно стала лучше», — сказал спортсмен в интервью TNT Sports.