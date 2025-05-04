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«Енисей-СТМ» разгромил «ВВА-Подмосковье» на старте чемпионата России по регби

«Енисей-СТМ» разгромил «ВВА-Подмосковье» на старте чемпионата России по регби
РК «Енисей-СТМ»
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Регбийный клуб «Енисей-СТМ»(Красноярск) разгромил «ВВА-Подмосковье» (Монино) на старте регулярной части чемпионата России — 2025. Счёт 86:5 в пользу красноярцев.

В первом тайме подопечные Александра Первухина набрали 48 очков, а во второй половине встречи — 38.

PARI Чемпионат России . Чемпионат России
04 мая 2025, воскресенье. 11:30 МСК
Енисей-СТМ
Красноярск
Окончен
86 : 5
ВВА-Подмосковье
Монино

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие красноярский клуб «Красный Яр» — 31:12 (24:0).

Календарь чемпионата России - 2025 по регби
Турнирная таблица чемпионата России - 2025 по регби
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