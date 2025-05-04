Марк Уильямс: что бы ни случилось в финале, я должен получить от него удовольствие

50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс рассказал о настрое перед финалом чемпионата мира по снукеру — 2025. В решающей игре ему будет противостоять представитель Китая Чжао Синьтун.

«Что бы ни случилось в финале, я должен получить от него удовольствие. Это было бы потрясающе, если мне удастся взять четвёртый титул. Но если не выиграю, то грех на что-то жаловаться. Я всё ещё держусь в топ-16. Посмотрим, где буду в 60 лет», — приводит слова спортсмена TNT Sports.

Ранее Марк Уильямс в полуфинале чемпионата мира — 2025 обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. В первой сессии победу со счётом 5:3 одержал Трамп. Во второй сессии Уильямс смог отыграться, победив соперника с зеркальным счётом.