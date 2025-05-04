В финале чемпионата мира — 2025 встретятся снукеристы с рекордной разницей в возрасте

Валлиец Марк Уильямс и китаец Чжао Синьтун установили рекорд по разнице в возрасте между финалистами чемпионата мира по снукеру. Уильямсу 50 лет, Синьтуну 28. Таким образом, валлиец старше китайца на 22 года.

Предыдущий рекорд по разнице в возрасте финалистов ЧМ датирован 1929 годом. Его установили англичане Том Деннис и Джо Дэвис, разница в возрасте которых составляла 19 лет.

В полуфинале Чжао Синьтун обыграл англичанина Ронни О'Салливана со счётом 17:7. Марк Уильямс был сильнее англичанина Джадда Трампа (17:14).

Первая сессия финального матча чемпионата мира — 2025 начнётся в 15:00 по московскому времени.