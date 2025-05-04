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«Чем бы заняться сегодня?» Марк Уильямс пошутил перед финалом ЧМ-2025 по снукеру

«Чем бы заняться сегодня?» Марк Уильямс пошутил перед финалом ЧМ-2025 по снукеру
Марк Уильямс
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50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс пошутил в социальных сетях накануне финала чемпионата мира — 2025 по снукеру.

«Итак, чем бы мне заняться сегодня: поиграть в гольф или прогуляться в парке? Вроде больше ничего не запланировано», — написал Уильямс в социальных сетях.

Ранее Марк Уильямс в полуфинале чемпионата мира — 2025 обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. В первой сессии победу со счётом 5:3 одержал Трамп. Во второй сессии Уильямс смог отыграться, победив соперника с зеркальным счётом.

Отметим, что первая сессия финального матча чемпионата мира — 2025 начнётся в 15:00 по московскому времени. Валлийцу будет противостоять китаец Чжао Синьтун.

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