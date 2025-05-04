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Россиянин Заборский с рекордом выиграл ультрамарафон во Франции, пробежав более 1000 км

Россиянин Заборский с рекордом выиграл ультрамарафон во Франции, пробежав более 1000 км
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Российский спортсмен Иван Заборский одержал победу в ультрамарафоне «6 дней Франции». За шесть суток он преодолел 1047,5 км, установив новый рекорд в шестисуточном беге. Прежнее достижение равнялось 1045 км.

Министр спорта России Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале поздравил Заборского с выдающимся достижением.

«Заборский на протяжении всей дистанции демонстрировал стабильную скорость, грамотную тактику и высокий уровень подготовки. В течение всех 6 дней он удерживал лидерство, не давая шанса конкурентам сократить отрыв. Условия гонки были непростыми — температурные перепады, смена дня и ночи, ограниченный сон.

Победа Ивана — важный результат для российской лёгкой атлетики. Его выступление — пример силы воли, дисциплины и спортивного мастерства. Поздравляем Ивана и его команду с блестящим выступлением!» — написал Дегтярёв.

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