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Кэти Ледеки побила собственный мировой рекорд в заплыве на 800 м кролем

Кэти Ледеки побила собственный мировой рекорд в заплыве на 800 м кролем
Кэти Ледеки
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Девятикратная олимпийская чемпионка американская пловчиха Кэти Ледеки побила собственный мировой рекорд в заплыве на 800 м вольным стилем. Американка преодолела дистанцию за 8.04,12. Это на 0,67 секунды быстрее, чем на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016 год).

Эти секунды Ледеки сумела показать в рамках серии TYR Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (штат Флорида, США).

Кэти Ледеки на Олимпиаде-2024 завоевала четыре медали. Две золотые завоёваны в плавании вольным стилем на 800 м и на 1500 м. Также в её активе одна серебряная и одна бронзовая медали. На Играх в Париже американская пловчиха догнала советскую гимнастку Ларису Латынину по числу золотых олимпийских наград.

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