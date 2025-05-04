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Результаты матчей 1-го тура чемпионата России по регби — 2025

Результаты матчей 1-го тура чемпионата России по регби — 2025
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Сегодня, 4 мая, завершился первый тур чемпионата России по регби — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итогами матчей, которые проходили с пятницы по воскресенье.

Результаты матчей 1-го тура чемпионата России по регби — 2025:

«Динамо» (Москва) — «Красный Яр» (Красноярск) — 20:18;
«Стрела» (Казань) — «Слава» (Москва) — 50:13;
«Енисей-СТМ» (Красноярск) — «ВВА-Подмосковье» (Монино) — 86:5.

В прошлом сезоне «Енисей-СТМ» завоевал золотые медали чемпионата России по регби. В финальном матче регбисты из Красноярска обыграли казанскую «Стрелу-Ак Барс» со счётом 12:11 (5:11). Бронзовые медали чемпионата России завоевали регбисты пензенского «Локомотива», в матче за третье место обыгравшие красноярский клуб «Красный Яр» — 31:12 (24:0).

Календарь чемпионата России - 2025 по регби
Турнирная таблица чемпионата России - 2025 по регби
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