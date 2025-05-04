«Ухта» завоевала бронзу Кубка России — 2025 по футзалу

Мини-футбольный клуб «Ухта» одержал победу в матче за бронзовые медали Кубка России — 2025, переиграв МФК «Новая генерация» в серии пенальти на домашней площадке. Счёт — 2:2 (9:8).

Счёт в игре был открыт ухтинцем Лукасом Педалой на 10-й минуте. Затем автогол в свои ворота забил игрок из Сыктывкара Александр Семуков (19-я минута матча). За «Новую генерацию» дублем отметился Даниил Ковтун (16-я и 29-я минуты). В конце первого тайма «Ухта» играла в меньшинстве после удаления Йована Лазаревича. В основное время команды не смогли определить сильнейшего.

«Финал четырёх» по мини-футболу проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является клуб «Норильский никель».