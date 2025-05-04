Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Ухта» завоевала бронзу Кубка России — 2025 по футзалу

«Ухта» завоевала бронзу Кубка России — 2025 по футзалу
МФК «Ухта»
Комментарии

Мини-футбольный клуб «Ухта» одержал победу в матче за бронзовые медали Кубка России — 2025, переиграв МФК «Новая генерация» в серии пенальти на домашней площадке. Счёт — 2:2 (9:8).

Кубок России . За 3-е место
04 мая 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Ухта
Ухта
Окончен
2 : 2
9 : 8
Новая генерация
Сыктывкар
1:0 Педала – 09:05     1:1 Ковтун – 15:40     2:1 Семуков – 18:50     2:2 Ковтун – 28:08    
Удаления: Лазаревич – 16:05' / нет

Счёт в игре был открыт ухтинцем Лукасом Педалой на 10-й минуте. Затем автогол в свои ворота забил игрок из Сыктывкара Александр Семуков (19-я минута матча). За «Новую генерацию» дублем отметился Даниил Ковтун (16-я и 29-я минуты). В конце первого тайма «Ухта» играла в меньшинстве после удаления Йована Лазаревича. В основное время команды не смогли определить сильнейшего.

«Финал четырёх» по мини-футболу проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является клуб «Норильский никель».

Турнирная таблица Кубка России по мини-футболу - 2025
Материалы по теме
«Норильский никель» разгромил «Ухту» и вышел в финал Кубка России по мини-футболу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android