Синьтун обыграл Уильямса в первой сессии финала чемпионата мира по снукеру — 2025

Китайский снукерист Чжао Синьтун выиграл первую сессию финала чемпионата мира по снукеру — 2025. В матче против валлийского снукериста Марка Уильямса Синьтун ведёт со счётом 7:1. Наивысший брейк Чжао 104, Уильямса — 61. Вторая сессия начнётся не ранее 21:00 мск.

В полуфинале Марк Уильямс обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. Чжао Синьтун оказался сильнее семикратного чемпиона мира по снукеру, легендарного англичанина Ронни О'Салливана (17:7). Синьтун стал первым любителем в истории, кому удалось выйти в финал ЧМ.

Марк Уильямс на всех своих трёх финалах чемпионата мира побеждал с одинаковым счётом (18:16).

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.