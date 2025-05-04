Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Сборная Бразилии по пляжному футболу с минимальным преимуществом обыграла Италию на ЧМ

Сборная Бразилии по пляжному футболу с минимальным преимуществом обыграла Италию на ЧМ
Комментарии

Сборная Бразилии по пляжному футболу с минимальным преимуществом победила Италию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:1.

ЧМ-2025 . Группа D. 2-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Италия
1:0 Маурисиньо – 11'     1:1 Фадзини – 15'     2:1 Маурисиньо – 33'    

В составе сборной Бразилии дубль оформил Маурисиньо. Томмазо Фадзини забил единственный мяч итальянцев. Благодаря победе Бразилия набрала шесть очков и вышла на чистое первое место в группе D. Итальянцы с тремя очками занимают вторую строчку.

Накануне сборная Беларуси одержала очередную победу на турнире. В матче 2-го тура группы «А» была побеждена Япония со счётом 6:3. За белорусскую команду забили Евгений Новиков (хет-трик), Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.

Материалы по теме
Беларусь разобралась с Сейшелами! Начало ЧМ по пляжному футболу выдалось нервным
Беларусь разобралась с Сейшелами! Начало ЧМ по пляжному футболу выдалось нервным
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android