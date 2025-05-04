Сборная Бразилии по пляжному футболу с минимальным преимуществом обыграла Италию на ЧМ
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Сборная Бразилии по пляжному футболу с минимальным преимуществом победила Италию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:1.
ЧМ-2025 . Группа D. 2-й тур
04 мая 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Бразилия
Окончен
2 : 1
Италия
1:0 Маурисиньо – 11' 1:1 Фадзини – 15' 2:1 Маурисиньо – 33'
В составе сборной Бразилии дубль оформил Маурисиньо. Томмазо Фадзини забил единственный мяч итальянцев. Благодаря победе Бразилия набрала шесть очков и вышла на чистое первое место в группе D. Итальянцы с тремя очками занимают вторую строчку.
Накануне сборная Беларуси одержала очередную победу на турнире. В матче 2-го тура группы «А» была побеждена Япония со счётом 6:3. За белорусскую команду забили Евгений Новиков (хет-трик), Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.
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