Сборная Бразилии по пляжному футболу с минимальным преимуществом обыграла Италию на ЧМ

Сборная Бразилии по пляжному футболу с минимальным преимуществом победила Италию в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе сборной Бразилии дубль оформил Маурисиньо. Томмазо Фадзини забил единственный мяч итальянцев. Благодаря победе Бразилия набрала шесть очков и вышла на чистое первое место в группе D. Итальянцы с тремя очками занимают вторую строчку.

Накануне сборная Беларуси одержала очередную победу на турнире. В матче 2-го тура группы «А» была побеждена Япония со счётом 6:3. За белорусскую команду забили Евгений Новиков (хет-трик), Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.