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Испания уверенно обыграла Чили в матче ЧМ-2025 по пляжному футболу

Испания уверенно обыграла Чили в матче ЧМ-2025 по пляжному футболу
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Сборная Испании по пляжному футболу уверенно обыграла Чили в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе сборной Бразилии дубль оформил Солейман Батис, по голу забили Чики и Куман. Диего Сан-Мартин забил единственный мяч чилийцев. Благодаря победе Испания набрала первые три очка на турнире и догнала Чили в турнирной таблице. Команды делят вторую строчку.

Накануне сборная Беларуси одержала очередную победу на турнире. В матче 2-го тура группы «А» была побеждена Япония со счётом 6:3. За белорусскую команду забили Евгений Новиков (хет-трик), Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.

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