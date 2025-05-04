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Гимнастка Мария Борисова победила в двух отдельных видах на первом этапе Кубка сильнейших

Чемпионка России Мария Борисова стала победительницей в упражнениях с булавами и лентой на первом этапе Кубка сильнейших по художественной гимнастике, который проходит в Москве.

В упражнениях с булавами Борисова набрала 28,8 балла. Второй стала Владислава Шаронова с результатом 28,5, тройку сильнейших замкнула представительница Беларуси Алина Речкина (27,65).

В упражнениях с лентой Борисова показала результат 30,8 балла. Второе место заняла Ульяна Янус (29,10), третье — Алина Речкина (27,20).

Варвара Топорова (29,45) стала лучшей в упражнениях с обручем, вторая — Владислава Шаронова (26,9), третья — Николь Леута из Беларуси (26,5). В упражнениях с мячом победила Ульяна Янус (27,2), вторая — Эльвира Краснобаева (27,05), третья — Алина Речкина (26,85).