Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 на 4 мая

Сегодня, 4 мая, на Сейшельских Островах продолжился чемпионат мира по пляжному футболу — 2025. В турнире принимают участие 16 команд. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты игрового дня чемпионата мира по пляжному футболу — 2025 4 мая:

Оман — Сальвадор — 4:4 (7:6);

Таити — Сенегал — 3:6;

Бразилия — Италия — 2:1;

Испания — Чили — 4:1.

Накануне сборная Беларуси одержала очередную победу на турнире. В матче 2-го тура группы «А» была побеждена Япония. Встреча завершилась со счётом 6:3. За белорусскую команду забили Евгений Новиков (хет-трик), Артемий Дрозд, Олег Гапон и Вадим Бокач.