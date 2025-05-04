КПРФ обыграл «Норильский никель» в финале Кубка России по мини-футболу
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Московский КПРФ стал победителем Кубка России по мини-футболу, который проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул игроки КПРФ обыграли «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.
Кубок России . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
2 : 7
КПРФ
Москва
0:1 Асадов – 3' 1:1 Кудзиев – 13' 1:2 Асадов – 16' 1:3 Асадов – 24' 2:3 Давыдов – 27' 2:4 Ниязов – 32' 2:5 Крыкун – 34' 2:6 Заболонков – 35' 2:7 Гайнатуллин – 38'
Ранее завершился матч за третье место Кубка России по мини-футболу. Бронзовые медали турнира завоевали игроки «Ухты», которые обыграли «Новую генерацию» — 2:2 (9:8).
«Финал четырёх» проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является «Норильский никель», который обошёл в финале «Газпром-Югру». Во всех трёх предыдущих сезонах команды, проигравшие финал Кубка страны, становились чемпионами России.
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