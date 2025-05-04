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КПРФ обыграл «Норильский никель» в финале Кубка России по мини-футболу

КПРФ обыграл «Норильский никель» в финале Кубка России по мини-футболу
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Московский КПРФ стал победителем Кубка России по мини-футболу, который проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул игроки КПРФ обыграли «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Кубок России . Финал
04 мая 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Норильский никель
Норильск
Окончен
2 : 7
КПРФ
Москва
0:1 Асадов – 3'     1:1 Кудзиев – 13'     1:2 Асадов – 16'     1:3 Асадов – 24'     2:3 Давыдов – 27'     2:4 Ниязов – 32'     2:5 Крыкун – 34'     2:6 Заболонков – 35'     2:7 Гайнатуллин – 38'    

Ранее завершился матч за третье место Кубка России по мини-футболу. Бронзовые медали турнира завоевали игроки «Ухты», которые обыграли «Новую генерацию» — 2:2 (9:8).

«Финал четырёх» проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является «Норильский никель», который обошёл в финале «Газпром-Югру». Во всех трёх предыдущих сезонах команды, проигравшие финал Кубка страны, становились чемпионами России.

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