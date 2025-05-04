КПРФ обыграл «Норильский никель» в финале Кубка России по мини-футболу

Московский КПРФ стал победителем Кубка России по мини-футболу, который проходил со 2 по 4 мая в Ухте (Республика Коми). В матче за титул игроки КПРФ обыграли «Норильский никель» (Норильск). Встреча завершилась со счётом 7:2.

Ранее завершился матч за третье место Кубка России по мини-футболу. Бронзовые медали турнира завоевали игроки «Ухты», которые обыграли «Новую генерацию» — 2:2 (9:8).

«Финал четырёх» проводится четвёртый сезон подряд. Действующим обладателем Кубка России является «Норильский никель», который обошёл в финале «Газпром-Югру». Во всех трёх предыдущих сезонах команды, проигравшие финал Кубка страны, становились чемпионами России.