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Главный тренер сборной Беларуси высказался об уверенности в выходе из группы на ЧМ

Главный тренер сборной Беларуси высказался об уверенности в выходе из группы на ЧМ
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Главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу Николас Альварадо рассказал, что уверен в выходе команды из группы на чемпионате мира.

— Вчера команда действовала эффективно у ворот соперника и смогла очень уверенно сдержать атаку сборной Японии. Думаю, что мы всё время сохраняли контроль над игрой.

— Несмотря на две победы, сборная Беларуси ещё не вышла в четвертьфинал. Это волнует?
— Нет, нам не о чем беспокоиться. Мы приехали побеждать в каждой игре. Наша команда постепенно вливается в борьбу, и мы обретём уверенность и спокойствие, чтобы продвинуться как можно дальше, — приводит слова Альварадо pressball.by.

Сборная Беларуси одержала победу в двух матчах. Сначала они обыграли Сейшельские Острова (6:3), а затем оказались сильнее японцев (6:3).

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