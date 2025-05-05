Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Чжао Синьтун лидирует по итогам двух сессий в финале чемпионата мира по снукеру — 2025

Чжао Синьтун лидирует по итогам двух сессий в финале чемпионата мира по снукеру — 2025
Комментарии

50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс выиграл вторую сессию в финале чемпионата мира по снукеру — 2025 со счётом 5:4. По итогам первого дня китаец Чжао Синьтун лидирует со счётом 11:6. Третья сессия состоится 5 мая не ранее 15:00 мск.

В полуфинале соревнований Марк Уильямс обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. Чжао Синьтун оказался сильнее семикратного чемпиона мира по снукеру, легендарного англичанина Ронни О'Салливана (17:7). Синьтун стал первым любителем в истории, кому удалось выйти в финал ЧМ.

Марк Уильямс на всех своих трёх финалах чемпионата мира побеждал с одинаковым счётом (18:16).

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.

Материалы по теме
Синьтун обыграл Уильямса в первой сессии финала чемпионата мира по снукеру — 2025
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android