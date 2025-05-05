Чжао Синьтун лидирует по итогам двух сессий в финале чемпионата мира по снукеру — 2025

50-летний валлийский снукерист Марк Уильямс выиграл вторую сессию в финале чемпионата мира по снукеру — 2025 со счётом 5:4. По итогам первого дня китаец Чжао Синьтун лидирует со счётом 11:6. Третья сессия состоится 5 мая не ранее 15:00 мск.

В полуфинале соревнований Марк Уильямс обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. Чжао Синьтун оказался сильнее семикратного чемпиона мира по снукеру, легендарного англичанина Ронни О'Салливана (17:7). Синьтун стал первым любителем в истории, кому удалось выйти в финал ЧМ.

Марк Уильямс на всех своих трёх финалах чемпионата мира побеждал с одинаковым счётом (18:16).

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.