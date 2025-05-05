В МОК вручили копии 10 олимпийских медалей американскому пловцу, потерявшему их в пожаре

Титулованный американский пловец Гэри Холл получил от Международного олимпийского комитета (МОК) копии 10 олимпийских медалей, включая пять золотых, которые он потерял в результате январских пожаров в штате Калифорния. Награды Холлу вручил Томас Бах на специальной церемонии в штаб-квартире МОК в Лозанне (Швейцария).

В начале января в Калифорнии прошли разрушительные пожары. Холл потерял свой дом и множество вещей личного пользования.

Гэри Холл — пятикратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира. По две золотые медали он завоевал на Олимпиаде-1996 в Атланте (США) и на ОИ-2000 в Сиднее (Австралия), ещё одну — на Олимпиаде-2004 в Афинах (Греция).