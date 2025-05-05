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Член парламента Словакии выступил за допуск российских атлетов на соревнования с флагом

Член парламента Словакии выступил за допуск российских атлетов на соревнования с флагом
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Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар заявил, что придерживается позиции о возвращении российским спортсменам возможности выступать на международных соревнованиях под национальным флагом. С 2022 года представители России выступают в нейтральном статусе.

«Я уже долгое время выступаю с критикой того, что российским спортсменам на международных играх приходится выступать под флагом какой-либо третьей страны, но не России. Хочется верить, что всё это закончится, потому что эта ненависть между людьми и, в частности, русофобия становится сильнее. У меня это вызывает только негативные эмоции», — приводит слова Гашпара ТАСС.

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