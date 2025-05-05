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Беларусь обыграла Гватемалу в матче с 15 голами и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу

Беларусь обыграла Гватемалу в матче с 15 голами и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Гватемалу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась с разгромным счётом 12:3.

ЧМ-2025 . Группа A. 3-й тур
05 мая 2025, понедельник. 14:00 МСК
Беларусь
Окончен
12 : 3
Гватемала
1:0 Гапон – 6'     2:0 Рябко – 12'     3:0 Бриштель – 15'     4:0 Рябко – 16'     5:0 Устинович – 20'     6:0 Бокач – 21'     7:0 Бриштель – 24'     8:0 Бриштель – 25'     8:1 Кроккер – 25'     9:1 Бокач – 26'     9:2 Монтепеке – 28'     9:3 Маррокин – 30'     10:3 Бриштель – 31'     11:3 Рябко – 33'     12:3 Рябко – 34'    

Покер у победителей оформили сразу два игрока — Игорь Бриштель и Анатолий Рябко. Два гола забил Вадим Богач, по одному мячу забили Олег Гапон и Владимир Устинович.

Сборная Беларуси выиграла все матчи группового этапа, набрала девять очков и занимает первое место в группе А. Гватемала с тремя очками — на третьей строчке. В другом матче группы сыграют сборные Японии и Сейшельских Островов. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.

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Беларусь раскатала Гватемалу и вышла в плей-офф ЧМ-2025 по пляжному футболу!
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