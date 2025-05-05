Беларусь обыграла Гватемалу в матче с 15 голами и вышла в плей-офф ЧМ по пляжному футболу
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Сборная Беларуси по пляжному футболу победила Гватемалу в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира — 2025. Встреча завершилась с разгромным счётом 12:3.
ЧМ-2025 . Группа A. 3-й тур
05 мая 2025, понедельник. 14:00 МСК
Беларусь
Окончен
12 : 3
Гватемала
1:0 Гапон – 6' 2:0 Рябко – 12' 3:0 Бриштель – 15' 4:0 Рябко – 16' 5:0 Устинович – 20' 6:0 Бокач – 21' 7:0 Бриштель – 24' 8:0 Бриштель – 25' 8:1 Кроккер – 25' 9:1 Бокач – 26' 9:2 Монтепеке – 28' 9:3 Маррокин – 30' 10:3 Бриштель – 31' 11:3 Рябко – 33' 12:3 Рябко – 34'
Покер у победителей оформили сразу два игрока — Игорь Бриштель и Анатолий Рябко. Два гола забил Вадим Богач, по одному мячу забили Олег Гапон и Владимир Устинович.
Сборная Беларуси выиграла все матчи группового этапа, набрала девять очков и занимает первое место в группе А. Гватемала с тремя очками — на третьей строчке. В другом матче группы сыграют сборные Японии и Сейшельских Островов. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.
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