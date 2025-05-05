Сборная Беларуси по пляжному футболу провела самый результативный матч в истории команды. На стадии группового этапа белорусы разгромили сборную Гватемалы со счётом 12:3.

Беларусь улучшила рекорд по количеству забитых мячей вдвое. Предыдущий наиболее результативный матч сборной пришёлся на чемпионат мира — 2024, когда на групповом этапе белорусы обыграли Сенегал, забив шесть мячей.

Сборная Беларуси выиграла все матчи группового этапа, набрала девять очков и занимает первое место в группе А. Гватемала с тремя очками — на третьей строчке. В другом матче группы сыграют сборные Японии и Сейшельских Островов. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы.