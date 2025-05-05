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Снукеристы недовольны возможным прорывом китайца Синьтуна в топ-16 после чемпионата мира

Снукеристы недовольны возможным прорывом китайца Синьтуна в топ-16 после чемпионата мира
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Китайский снукерист Чжао Синьтун может войти в топ-16 рейтинга в случае победы на чемпионате мира — 2025. По итогам двух сессий Синьтун обыгрывает валлийца Марка Уильямса со счётом 11:6.

Возможным прорывом Чжао Синьтуна остались недовольны многие снукеристы, об этом сообщает Daily Express. Сейчас китаец считается любителем после того, как признался, что был участником двух договорных матчей другого игрока и что сам делал ставки на матчи.

По информации источника, игроки недовольны тем, что Синьтун может заработать £ 500 тыс. и получить большое продвижение из статуса любителя в профессионалы.

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