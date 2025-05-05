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«Показали красивый футбол». Игорь Бриштель — о победе Беларуси нал Гватемалой на ЧМ-2025

«Показали красивый футбол». Игорь Бриштель — о победе Беларуси нал Гватемалой на ЧМ-2025
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Форвард сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель прокомментировал победу над сборной Гватемалы на чемпионате мира по пляжному футболу — 2025. Встреча завершилась с разгромным счётом 12:3.

ЧМ-2025 . Группа A. 3-й тур
05 мая 2025, понедельник. 14:00 МСК
Беларусь
Окончен
12 : 3
Гватемала
1:0 Гапон – 6'     2:0 Рябко – 12'     3:0 Бриштель – 15'     4:0 Рябко – 16'     5:0 Устинович – 20'     6:0 Бокач – 21'     7:0 Бриштель – 24'     8:0 Бриштель – 25'     8:1 Кроккер – 25'     9:1 Бокач – 26'     9:2 Монтепеке – 28'     9:3 Маррокин – 30'     10:3 Бриштель – 31'     11:3 Рябко – 33'     12:3 Рябко – 34'    

— Как были настроены на матч? Получилось ли всё, что планировали? И в целом какие эмоции после очень важной победы?
— Всех поздравляем с выходом сборной Беларуси в четвертьфинал. Сегодня получалось практически всё из того, что не удавалось в первых двух матчах. Показали красивый футбол и забили классные голы. Это то, что нам было нужно, чтобы почувствовать уверенность перед 1/4 финала. Все счастливы, готовимся дальше.

— Мы выходим из группы с первого места. Уже точно можно сказать, что соперничать будем с проигравшими в паре Португалия — Иран. Будете следить за этой игрой и есть ли предпочтения?
— Конечно, будем смотреть, как и ранее всю группу. С первого матча. Иран — сильный и мастеровитый соперник, Португалия — техничная сборная, есть звёзды в составе. Тут неважно, на кого мы выйдем. Главное — сыграть в свою игру. Завтра будем разбирать соперника, — приводит слова Бриштеля bel.football.

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