«Показали красивый футбол». Игорь Бриштель — о победе Беларуси нал Гватемалой на ЧМ-2025

Форвард сборной Беларуси по пляжному футболу Игорь Бриштель прокомментировал победу над сборной Гватемалы на чемпионате мира по пляжному футболу — 2025. Встреча завершилась с разгромным счётом 12:3.
— Как были настроены на матч? Получилось ли всё, что планировали? И в целом какие эмоции после очень важной победы?
— Всех поздравляем с выходом сборной Беларуси в четвертьфинал. Сегодня получалось практически всё из того, что не удавалось в первых двух матчах. Показали красивый футбол и забили классные голы. Это то, что нам было нужно, чтобы почувствовать уверенность перед 1/4 финала. Все счастливы, готовимся дальше.
— Мы выходим из группы с первого места. Уже точно можно сказать, что соперничать будем с проигравшими в паре Португалия — Иран. Будете следить за этой игрой и есть ли предпочтения?
— Конечно, будем смотреть, как и ранее всю группу. С первого матча. Иран — сильный и мастеровитый соперник, Португалия — техничная сборная, есть звёзды в составе. Тут неважно, на кого мы выйдем. Главное — сыграть в свою игру. Завтра будем разбирать соперника, — приводит слова Бриштеля bel.football.
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