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Россиянин Власов занял 24-е место по итогам «Тура Романдии», Эвенепул — пятый

Россиянин Власов занял 24-е место по итогам «Тура Романдии», Эвенепул — пятый
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Российский велогонщик Александр Власов занял 24-е место в общем зачёте «Тура Романдии». На последнем этапе в индивидуальной гонке с раздельным стартом он занял пятое место.

Победителем общего зачёта стал португалец Жуан Алмейда (16.50,44), второй — Ленни Мартинес из Франции. Тройку сильнейших замкнул Джей Вайн из Австралии. Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал пятым.

«Тур Романдии». Общий зачёт:

1. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates-XRG) — 16.50,44;

2. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain-Victorious) — +0,26;

3. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates-XRG — +0,41;

4. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — +1,22;

5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 1,26;

6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) — 1,31…

24. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 7,18…

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