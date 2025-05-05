Россиянин Власов занял 24-е место по итогам «Тура Романдии», Эвенепул — пятый

Российский велогонщик Александр Власов занял 24-е место в общем зачёте «Тура Романдии». На последнем этапе в индивидуальной гонке с раздельным стартом он занял пятое место.
Победителем общего зачёта стал португалец Жуан Алмейда (16.50,44), второй — Ленни Мартинес из Франции. Тройку сильнейших замкнул Джей Вайн из Австралии. Двукратный олимпийский чемпион бельгийский велогонщик Ремко Эвенепул стал пятым.
«Тур Романдии». Общий зачёт:
1. Жуан Алмейда (Португалия, UAE Team Emirates-XRG) — 16.50,44;
2. Ленни Мартинес (Франция, Bahrain-Victorious) — +0,26;
3. Джей Вайн (Австралия, UAE Team Emirates-XRG — +0,41;
4. Лоренцо Фортунато (Италия, XDS Astana) — +1,22;
5. Ремко Эвенепул (Бельгия, Soudal Quick-Step) — 1,26;
6. Карлос Родригес (Испания, INEOS Grenadiers) — 1,31…
24. Александр Власов (Россия, Red Bull — BORA — hansgrohe) — 7,18…