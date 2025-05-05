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Любитель Синьтун укрепил лидерство после третьей сессии в финале ЧМ-2025 по снукеру

Китайский снукерист Чжао Синьтун продолжает лидировать после третьей сессии в финале чемпионата мира по снукеру — 2025. В противостоянии с валийским снукеристом Марком Уильямсом китаец впереди со счётом 17:8. Четвёртая сессия начнётся не ранее 21:00 мск.

В полуфинале соревнований Марк Уильямс обыграл Джадда Трампа со счётом 17:14. Чжао Синьтун оказался сильнее семикратного чемпиона мира по снукеру — легендарного англичанина Ронни О'Салливана (17:7). Синьтун стал первым любителем в истории, кому удалось выйти в финал ЧМ.

Марк Уильямс на всех своих трёх финалах чемпионата мира побеждал с одинаковым счётом (18:16).

Действующим чемпионом мира является англичанин Кайрен Уилсон, проигравший в первом раунде этого турнира китайцу Лэй Пэйфаню.