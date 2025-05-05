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Борисова в огненном костюме укрощала ленту, Тарасова поражала ловкостью с обручем. Фото

Борисова в огненном костюме укрощала ленту, Тарасова поражала ловкостью с обручем. Фото
Кубок сильнейших по художественной гимнастике
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Со 2 по 4 мая в Москве состоялся первый этап Кубка сильнейших по художественной гимнастике.

Победительницей многоборья стала Мария Борисова, которая после первого соревновательного дня шла лишь седьмой. Во второй день ей удалось совершить невероятный камбэк и выйти в лидеры за счёт упражнений с лентой и булавами. Второе место в многоборье заняла Владислава Шаронова, третье — Ульяна Янус.

В последний день турнира прошли финалы в отдельных видах. В упражнениях с обручем лучшей стала Варвара Топорова, в упражнениях с мячом победила Янус, с булавами и лентой — Борисова.

Лучшие фото с первого этапа Кубка сильнейших — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дарьи Кузовлевой.

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