«Спартак» снялся с чемпионата России по пляжному футболу из-за финансовых проблем

Московский пляжный футбольный клуб «Спартак» не примет участия в чемпионате и Кубке России в 2025 году из-за проблем с финансированием.

«Пляжный футбольный клуб «Спартак» не примет участия в Чемпионате и Кубке России 2025 года. Данное решение обусловлено отсутствием необходимого финансирования для полноценного участия в соревнованиях и реализации задач, которые ставит перед собой такой клуб, как «Спартак».

Мы глубоко сожалеем о сложившейся ситуации и понимаем, как это может расстроить наших болельщиков и партнёров. В данный момент идёт активная работа над поиском решений для стабилизации текущего положения. Клуб и детско-юношеские команды продолжают функционировать в полном объёме. Ведутся переговоры по трудоустройству наших футболистов на этот сезон», — говорится в сообщении клуба.

Пляжный футбольный клуб «Спартак» является трёхкратным серебряным призёром чемпионата России (2019, 2020, 2024). Также на счету команды две бронзы Кубка России (2020, 2021).